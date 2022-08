Am 3. und 4. September : Klinkum wird 625 Jahre alt und lädt zur großen Feier ein

Am ersten Wochenende im September steht Klinkum im Zeichen ganz besonderer Feierlichkeiten. Foto: Michael Heckers

Klinkum Klinkum hat Geburtstag. So ein halbrunder, aber nochmal 25 Jahre warten wollte der Dorfauschuss Klinkum nicht. Für eine zünftige Feier entschied man sich, der es an nichts fehlt. Sie findet statt am ersten Septemberwochenende. Gekrönt wird sie von der Band Ruffstuff, die AC/DC-Allgirl-Coverband.

„Genau genommen wissen wir gar nicht so genau, wie alt Klinkum wirklich ist. Zu Zeiten der Römer haben hier schon Bauern gesiedelt, die fränkischer Abstammung sind. Aber im Jahre 1397 taucht in den Steuerakten der Burg der Klinkumer Hof als Abgabestelle erstmals auf. Der Hof gehörte der Burg und dem Bergler Adelsgeschlecht von Nesselrode. Das wird er bis ins 19. Jahrhundert tun. Vom Hof geht also die moderne Dorfentwicklung aus“, erläutern die Akteure des Dorfausschusses.

Die Feierlichkeiten werden am 3. und 4. September rund um das Pfarrheim, Gottfried-Plaum-Straße, stattfinden. Gestartet wird um 14 Uhr mit einer Eröffnung, auf die direkt in der gut gefüllten Cafeteria eine spannende historische Videopräsentation folgt. Für Familien wird viel geboten: Bogenschießen von der Firma Basislager gGmbH, Basteln und Kinderschminken vom Förderverein des städtischen Kindergartens Klinkum und des Kindergartens selbst, Hüpfburg, Brotbacken mit der Bäckerei Esser und mehr. Der Lanz-Bulldog-Verein stellt seine historischen Maschinen. Gegen 17 Uhr wird der Abend mit dem Grill eröffnet. Um 20 Uhr startet die bekannte Wegberger Band Wien und ab 21 Uhr rockt dann Ruffstuff in Klinkum.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr in der Kirche. Seit 2019 hat das Dorf ein Wappen und eine Fahne. Diese Fahne wird im feierlichen Gottesdienst geweiht. Anschließend geht der Zug zum Ehrenmal auf dem Friedhof zur Kranzniederlegung. Danach beginnt ein musikalischer Frühschoppen mit Beteiligung des Musikvereins Klinkum. Grill und Caferteria öffnen wieder, und wer den historischen Vortrag über Klinkum am Samstag verpasst haben sollte, kann dies am Sonntagnachmittag im Pfarrheim nachholen

(RP)