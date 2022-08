Acht Konzerte an einem Abend : Die Heiligenhauser rocken weiter

HEILIGENHAUS 1570 Rockfans besuchten am Samstag im Heljensbad das Doppelkonzert von „Halber Liter“ und „Recycler“. Wer immer noch nicht genug von handgemachter Livemusik hat, der kann am Samstag beim „HeiligenRock“ gleich weiter feiern.

Wer nach „HeiligenRock“ bis zum 1. September sein „HeiligenRock“-Bändchen in der Kniffte abgibt, der erhält ein bis zwei Vorverkauftickets zum ViertelKlang-Festival am Samstag, 3. September, für zehn statt 15 Euro. Weitere Infos auf www.stadtmarketing-heiligenhaus.de/termine.html

Wer am nächsten Samstag, 27. August, einfach weiter rocken will, der hat Glück: Die Stadtmarketing-Gastronomen laden dann nämlich zu „HeiligenRock“, der Nacht der Livemusik ein. In sechs Gastronomien sowie der Kirche St. Suitbertus und dem Club sind acht musikalische Acts zu erleben, die alle auf ihre Art und Weise rocken werden. Die Eintrittskarten für 10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkasse gibt es bei allen teilnehmenden Betrieben sowie im Bürgerbüro. Hier gilt wieder: Einmal Eintritt zahlen und Zugang zu allen Konzerten der Reihe haben.