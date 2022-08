Marktfest am 27. und 28. August : So feiert Niederkrüchten den 50. Geburtstag

Das Marktfest im vergangenen Jahr war gut besucht, das dürfen die Besucher am Wochenende gerne toppen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Beim Marktfest am 27. und 28. August soll das 50-jährige Bestehen der Gemeinde ausgiebig gefeiert werden – mit Ausstellern und viel Musik. Hier das Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„50 Jahre Gemeinde Niederkrüchten – natürlich mit Perspektive“ – unter diesem Motto steht am Wochenende 27. und 28. August zum 50. Geburtstag der Gemeinde das Marktfest. Organisiert hat es der Gewerbeverein „Niederkrüchten macht mobil“ mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung. In diesem Jahr steigt es in Elmpt. Rund um das Rathaus, den Platz „D´r Märet“ und die Poststraße werden wieder zahlreiche Kunsthandwerker und Händler ihre Produkte anbieten. Der Schwerpunkt dabei liegt traditionell auf privaten Ausstellern aus der Region.

Los geht es bereits am Samstag um 18 Uhr mit der „Krüchtener Rocknacht“. Die Michael Boots Band und Fräulein Trixi starten in den Abend, bevor LaVida die Bühne betritt. Die Coverband ist seit vielen Jahren ein Garant für einen rockigen Sommerabend zum Start des Marktfestes. Am Sonntag ab 11 Uhr laden dann die Aussteller auf dem Veranstaltungsgelände zu einem zweiten Besuch ein. Ob Schönes aus Stoff, Stahl oder Holz – das Schlendern entlang der vielen Stände soll Abwechslung bieten. Der Ortsverband der Grünen informiert am Sonntag unter dem Motto „Erneuerbare für uns nichts Neues“ über Photovoltaik-Anlagen. Anhand eines mobilen Solarpaneels wird deren Funktionsweise vorgestellt.

Im Jubiläumsjahr spielt auch der Gemeindegeburtstag eine Rolle beim Marktfest: Gerade Elmpt wurde viele Jahre lang durch die vielen britischen Soldaten geprägt, die auf dem Gelände rund um den Militärflughafen stationiert waren. An diesen britischen Teil der Gemeindegeschichte erinnern beim Marktfest die englischen Oldtimer der „IG Speichenrad“. Sie werden das Fest am Sonntag besuchen, sich entlang der Bühne präsentieren und später auf dem Veranstaltungsgelände ausgestellt. Auf der großen Wiese zwischen dem Rathaus und Haus Elmpt finden am Sonntag Highland-Games statt. Die starken Männer und Frauen laden auch Besucher ein, ihr Können in Disziplinen wie Baumstamm- oder Kugelwurf zu testen. Musik liefert am Sonntag unter anderem die „Kempen Big Band“.