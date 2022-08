25 Jahre Trägerverein Adlersaal : Musik, Ehrungen und das nächste Kapitel

Nieukerk Samstag und Sonntag gab es viel Musik zu 25 Jahre Trägerverein Adlersaal in Nieukerk. Geehrt wurde Wolfgang Notz, der sich mit viel Herzblut um die gute Stube gekümmert hat. Auch Hubertine Croonenbroek erinnerte an die Anfänge.

Was wohl der beste Auftritt im Adlersaal in Nieukerk war? Andreas Spitzner vom Trägerverein kann es gar nicht sagen. Sicher ist, den Namen „Kult-Nacht“ hat die Veranstaltung nicht umsonst, die regelmäßig dafür sorgt, dass der Saal ausverkauft ist. Die Bläck Föös waren gleich zweimal, da, die Münchener Freiheit hatte schon einen Auftritt in der guten Stube, Truck Stop und Brings. Und der nächste Kracher steht schon bevor: Am 22. April kommt Queen. „Nicht die echten natürlich“, sagt Spitzner. Aber eine der besten Coverbands, wenn nicht sogar die beste, die so authentisch sind, wie das Original. 650 Stehplätze hat der Saal, also Platz satt.