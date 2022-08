Bremsen, Beleuchtung und mehr : Technik-Experten des ADAC prüfen Autos in Wegberg

Wegberg Die Mobile Prüfstation des ADAC Nordrhein kommt von Montag, 29. August, bis Donnerstag, 1. September, nach Wegberg, Reuschenberg Parkplatz, Venloer Straße 26.

Sowohl ADAC-Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder können am Montag, 13 bis 18 Uhr, Dienstag, 10 bis 13 und 14 bis 16 Uhr, und Donnerstag, 10 bis 13 und 14 bis 16 Uhr, wichtige Funktionen für die Verkehrssicherheit an ihrem Fahrzeug testen lassen, kündigt der ADAC Nordrhein an.

Die Technik-Experten des bekannten Mobilitätsclubs kontrollieren bei den vielfältigen Prüfungen beispielsweise die Wirkung von Bremsen und Stoßdämpfern (abhängig von der Außentemperatur) und prüfen darüber hinaus auch die Funktionsfähigkeit der Fahrzeug-Außenbeleuchtung. Diese Leistungen sind für ADAC-Mitglieder übrigens kostenlos, so der ADAC Nordrhein in seiner Mitteilung. Bei Lichtsystemen wie Xenon, LED oder Laser entstehen allerdings Kosten für die dann erforderlichen Vorprüfungen.

Ergänzend bietet der ADAC Nordrhein auf seiner mobilen Prüfstation in Wegberg preisgünstige Zusatzleistungen an, zum Beispiel den ADAC Sicherheits-, Urlaubs- oder Gebrauchtwagencheck sowie die Wartung von Klimaanlagen (mit Kältemittelfüllung R134a).

In den Prüfzentren an den Standorten in Köln und in Oberhausen bietet der ADAC Nordrhein weitere Fahrzeug-Checks und die Hauptuntersuchung an. Informationen zu allen Prüfangeboten, Anschriften und Öffnungszeiten sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung gibt es ebenfalls auf www.adac.de/pruefdienste-nrw.