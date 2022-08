HAMMINKELN/WESEL/VOERDE : Musikfestival zieht über die Höfe

Wilfried Schaus-Sahm, Ulrich Ingenbold, Volker Pypetz, Beate Schindler-Plange, Claudia Bongers und Rita Nehling (v.l.) haben das Programm für die Muziek Biennale vorgestellt, die auch im Schloss Ringenberg stattfindet. Foto: thh/Thomas Hesse

HAMMINKELN/WESEL/VOERDE Schöne Klänge an schönen Orten: Die Muziek Biennale 2022 Niederrhein gastiert im September und Oktober auch in Hamminkeln im Schloss Ringenberg, am Lühlerheim in Schermbeck-Weselerwald und in der Schlosskirche im Weseler Ortsteil Diersfordt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Die Muziek Biennale Niederrhein wirft ihre Schatten voraus. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause gibt es wieder rechts und links des Rheins ein üppiges Programm mit 39 Veranstaltungen an rund 30 Konzertorten. Spielstätte ist auch das Schloss Ringenberg als sogenannter Dritter Ort, der unter diesem Signet besondere Förderung erfährt und am Dienstag auch Ort der rechtsrheinischen Pressekonferenz war.

Unter das Biennale-Dach geschlüpft ist auch die veritable Diersfordter Jazzreihe, die damit die Chance erhält, die hochklassigen Acoustics-Konzerte in der Schlosskirche fortzusetzen. Auch das Schloss Ringenberg erfährt Förderung durch die Kultur ebenso wie Schermbecks Evangelische Stiftung Lühlerheim, der Neuhollandshof von Clostermann in Bislich und der Tinthof in Voerde-Spellen. An allen Orten gibt es reizvolle Programmpunkte ganz unterschiedlicher Art.

Info Das gesamte Programm auf einen Blick Broschüre Acoustics hat eine informative Broschüre zu den Jazzgruppen aufgelegt. Das gesamte Biennale-Programm liegt als Broschüre des Kulturraums Niederrhein vor. Es läuft vom 3. September bis 30. Oktober. Ringenberg ist der rechtsrheinische Hotspot der Veranstaltungsserie, linksrheinisch ist der Start der Reihe im Avantgarten Liedberg am 4. September. Im Kreis Kleve erhalten vier Kunstmuseen durch die Sculptures Musicales des Ensembles Crush eine gemeinsame Bühne. Im Kreis Wesel locken auf ausgesuchten Höfen verschiedene Veranstaltungen.

Muziek Biennale Niederrhein Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der Konzertveranstaltenden im Kulturraum Niederrhein, gefördert vom Regionalen Kulturprogramm NRW des Kultusmisnisteriums.

Ob großes Orchester im Konzertsaal, Musik-Parcours auf reizvoller Fahrradroute oder neue Hörerlebnisse an Orten der Kunst: Auch in ihrer achten Ausgabe präsentiere sich die Muziek Biennale Niederrhein mit Aufführungen, die in ihrer musikalischen Ästhetik zeitgemäße Wege einschlagen und überraschende Perspektiven eröffnen, so Beate Schindler-Plange vom Kulturraum Niederrhein.

Über acht Wochen macht die Veranstaltungsreihe an interessanten Ort Station. Das von den Kommunen und Kreisen getragene regionweite Festival lädt zu musikalischen Entdeckungsreisen in historische Gebäude, blühende Gärten, auf Höfe, in Kirchen oder Museen ein. Das alle sei getragen von „unbändiger Experimentierfreudigkeit“, betont Beate Schindler-Plange.

Da ist viel dran. Denn hier bewegt sich Musikkultur zwischen Genregrenzen, reizt Hörgewohnheiten und wendet sich an ein Publikum, das ein gehöriges Maß an Offenheit mitbringen sollte. Mit den vielen Konzerten übt die Region ein Repertoire in der niederrheinischen Musiklandschaft, das ein hohes Maß an Zusammenspiel erfordert. Rita Nehling vom Kulturbereich der Stadt Hamminkeln freut sich auf das Bespielen städtischer Kulturstätten ebenso wie Ex-Musikschulchef Ulrich Ingenbold, der mit Gabriele Nußberger das Hamminkelner Konzept gestaltet hat.

So geht es in der sommerlichen Variante des Ringenberger Winterspaziergangs am Sonntag, 11. September, 18 Uhr, unter dem Stichwort „up::saits“ durch Zeiten und Welten mit Saiten-Klängen außerhalb gängiger Hörgewohnheiten. An drei architektonisch und historisch wichtigen Orten Ringenbergs – Schloss, evangelische Kirche von 1754 und katholische Kirche des Kölner Baumeisters Dominikus Böhm – laufen jeweils zeitgleich 30-minütige Konzerte für Besucher, die sich in drei Publikumsgruppen auf Rundgang befinden. Ein echtes Wandelkonzert, hinterher gibt es im Schloss ein Treffen bei Brot und Wein.