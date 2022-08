Musik und Tanz auf vier Bühnen : An den DIN-Tagen steppt wieder der Bär

Dinslaken Drei Tage lang können die Dinslakener ausgelassen feiern. Vom 26. bis 28. August steigt das Stadtfest in der City. Worauf sich die Besucher freuen können.

Der Countdown ist bereits eingeläutet, das Wochenende vom 26. bis 28. August steht ganz im Zeichen der DIN-Tage. Das dreitägige Stadtfest verspricht ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. In der Innenstadt gibt es vier zentrale Orte, an denen sich das Geschehen abspielt: die Bühne auf dem Altmarkt, die auf dem Neutorplatz sowie die Freilichtbühne des Burgtheaters und der Burginnenhof.

Bühne auf dem Altmarkt Zum Auftakt des Stadtfestes sind am Freitag ab 18 Uhr die drei Jungs der Rap/Hip-Hop-Gruppe „OTPendia“ zu sehen und zu hören. Natürlich werden sie auch den Song „Rasselbande“, der für viele als Dinslaken-Hymne gilt, spielen. Die öffizielle Eröffnung der Feierlichkeiten findet um 18.30 Uhr durch Bürgermeisterin Michaela Eislöffel statt. Danach geht es ab 18.45 Uhr musikalisch weiter mit der Radioband „Deluxe“. Der Frauenchor Barmingholten eröffnet am Samstag um 13 Uhr die Veranstaltungen auf dem Altmarkt. Ab 14 Uhr gehört die Bühne den Aktiven des Streetdancevereins Funkys Dancepoint. Die Zuschauer erwartet Street- und Videoclip-Dance sowie Breakdance.

Der Supergruppe Queen erweist die Band „Queen May Rock“ ab 20 Uhr ihre Referenz. Weiter geht es am Sonntag ab 13.30 Uhr mit dem Chor die „Schiefen Spieler“. Der Männergesangverein Dinslaken-Feldmark tritt um 14.30 Uhr auf. Den Abschluss macht dann ab 16 Uhr die Gruppe „Go L!ve“, deren Repertoire Songs aus den Charts der vergangenen 20 Jahre umfasst.

Bühne auf dem Neutorplatz Eine Band, hundert Hits heißt es am DIN-Tage-Freitag ab 18 Uhr, wenn die Gruppe „Mottek“ auftritt. Die Hits der „Fantastischen Vier“ spielt die Tributeband „Vier gewinnt“ ab 20.45 Uhr. Weiter geht es am Samstag ab 13 Uhr, wenn die Yukon Tramps mit Square-Dance die Zuschauer begeistern. Der Tanzschule Uta Keup gehört ab 14 Uhr die Bühne, danach sind die Aktiven der Tanzschule Rautenberg (Beginn 15 Uhr) und des TSV Kastell Dinslaken (ab 16 Uhr) zu sehen. Mit „Superstrut“ geht es ab 17.30 Uhr weiter, deren Mitglieder New Power Soul spielen. Den Abschluss am Samstag machen die „Boogie Wonder Stars“. Die 13-köpfige Gruppe tritt ab 20.30 Uhr auf, gespielt wird Funk, Soul, Pop der Gruppe „Earth Wind & Fire“. Mit Seemannsliedern wird der Shanty Chort am Sonntag, Beginn 13 Uhr, sein Publikum begeistern. Danach treten ab 15 Uhr die Weidenländer Musikanten auf, die sich der Volksmusik von Ernst Mosch verschrieben haben. Mit Songs der 80er und 90er Jahre sowie der aktuellen Charts geht es weiter, wenn die Gruppe „You Who“ ab 16.30 Uhr auftritt.