Baumpfleger Martin Leupold aus Wegberg : „Fällen ist immer das letzte Mittel zum Zweck“

Nils Beiten ist Vorarbeiter beim Wegberger Baumpfleger Martin Leupold. Hier seilt sich Beiten gerade von Arbeiten an einer Krone ab. Foto: Armin Jackels

Wegberg Martin Leupold ist Baumpfleger. Er erklärt, was dieser Beruf mit sich bringt und was es dazu an verschiedensten Qualifikationen braucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Armin Jackels

Das neunköpfige Team von Martin Leupold hat, so scheint es, für jedes Baumproblem eine Lösung. Leupold ist staatlich geprüfter Fachagrarwirt in Baumpflege und Baumsanierung. Durch die spezielle Ausbildung in der Seilklettertechnik sind die Baumpfleger in der Lage, auch Bäume an schwer zugänglichen Standorten sicher und fachgerecht zu fällen. Martin Leupold und seine Frau sowie drei seiner Mitarbeiter sind zertifizierte Baumpfleger, und Leupolds drei Kinder Finias (9 Jahre) Milan (8 Jahre) und Maila (6 Jahre) treten bereits in die Fußstapfen ihrer Eltern. Beim Tag des offenen Gartens von Kleo Monforts in Klinkum konnte man die drei beobachten, wie sie geschickt, am Seil gesichert unter den wachsamen Augen ihres Vaters in einem alten mächtigen Baum herum kletterten.

Martin Leupold erklärt: „Die Baumfällung sollte immer das letzte Mittel zum Zweck sein. Als Baumpfleger und Baumkontrolleur beraten wir immer zuerst über Alternativen zur Baumfällung. Wenn der Baum dennoch gefällt werden muss, dann gehen ich und mein Team die Aufgabe professionell an. Risikofällungen gibt es bei uns nicht.“ Denn es gebe immer einen Weg, um das Risiko gen Null zu minimieren“.

Natürlich bietet Leupold auch Baumfällungen mittels Hubarbeitsbühnen an. Oder, wenn es mal schnell gehen muss, können Autokranfällungen in Kombination mit der Seilklettertechnik und Arbeitsbühne durchgeführt werden. Zu den Arbeitsgebieten seines Teams zählt neben der Baumfällung auch die Baumpflege und Baumsanierung.

Die Baumsanierung oder auch Standortverbesserungen erfolgen zum Beispiel durch Bodenentsiegelung mittels Belüftung und Einbau von Drainagerohren zur Bewässerung, Wurzelbehandlungen bei Wurzelschäden (etwa durch einen so genannten Wurzelvorhang), Düngung bei Vitalitätsverlust und Lieferung und Einbau aller gängigen statischen und dynamischen Kronensicherungen. Im Rahmen der Baumpflege werden die Bäume nach den Vorgaben der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingen und Richtlinien zur Baumpflege, kurz ZTV, geschnitten.

Leupolds Vorarbeiter Nils Beiten erzählt vom jüngsten Einsatz der Baumpfleger: „Die Aufgabe ist die Kronenpflege und -sicherung eines riesigen alten Bergahorns und einer Buche, die mitten in einem Wohngebiet zwischen enger Bebauung unmittelbar an der Grenze zu einem Nachbargrundstück stehen. Wir entnehmen das Totholz und führen eine Kronenpflege durch. Anschließend wird von uns ein sogenanntes dynamisches Hohltau eingebaut. Dies verhindert das die drei mächtigen Stämme, die einige Meter über dem Boden verzweigen, auseinanderbrechen.“ Während Nils Beiten dies erklärt, wirkt er mit seiner Ausrüstung mit Klettergeschirr und verschiedensten Karabinern beeindruckend aus und ähnelt einem alpinen Bergsteiger. Dabei verlief seine Ausbildung erstmals gänzlich „unalpin“. Ursprünglich hat er eine Ausbildung zum Baumschulist, wie es im Fachjargon heißt, gemacht, aber bereits während seiner Ausbildung erwarb er die Qualifikation für Seilklettertechnik A und C. Seit 2019 arbeitet er als Vorarbeiter im Team von Martin Leupold. Für den beschriebenen Einsatz stehen Nils Beiten Martin Leupolds Frau Annette und Baumpflegehelfer Tim Schrötter zur Seite.

Dieser Arbeit ging andere voraus. Zuvor hatte Leupold ein Baumgutachten erstellt und festgestellt, dass der Bergahorn eine Faulstelle an der Vergabelung hatte und die Gefahr bestand, das er bei einem Sturm auseinanderbrechen könnte. Bei der Baumkontrolle wird immer geprüft, ob ein Baum stand- und bruchsicher ist. Jeder Baumeigentümer muss sicherstellen, dass von seinem Baum keine Gefahr für Dritte ausgeht. Durch eine fachliche Inaugenscheinnahme vom Boden aus ist es möglich, Schadsymptome (Pilzfruchtkörper, Risse, Unglücksbalken und vieles mehr) zu erkennen. Im genannten Fall des Bergahorns ist es eben eine Faulstelle im Gabelungsbereich.

Beim Betreten des Grundstücks sah man nur Tim Schrötter, der mit einem an einen Sandsack gebundenen dünnen Nylonseil versuchte, eine Astgabel in einer riesigen Buche zu treffen. Mit dem Nylonseil werden dann anschließend die Kletterseile für die beiden Kletterer hochgezogen. Nebenan hörte man Stimmen aus der Krone des mächtigen Bergahorns und sah eine Reihe von Kletterseilen am Baum baumeln. Bei genauem Hinsehen entdeckte man die beiden Baumkletterer in luftiger Höhe, etwa 15 Meter über dem Boden. Kein Job für Leute, die nicht schwindelfrei sind. Äste wurden entfernt, zuvor wurde das Hohltau zur Sicherung der Krone hochgezogen.

Auf die Frage nach seinen Einsatzorten sagt Nils Beiten: „Wir arbeiten viel für Kommunen, wie Heinsberg, Wassenberg und Wegberg, in der Straßenbaumpflege und natürlich auch für private Kunden. Das hält sich die Waage“.