Familienzentrum Pusteblume Wegberg : Neue Matschanlage sorgt für kühlen Spaß an der „Pusteblume“

Wegberg Mit einem Fest im Familienzentrum „Pusteblume“ wurde die neue Wasser-Matschanlage in Betrieb genommen.

Kindergartenleiterin Stefanie Mende begrüßte Kinder, Eltern, neue Kinder des kommenden Kindergartenjahres sowie weitere Vereinsmitglieder und Gäste. „Wir haben die alte, marode Anlage durch die neue, fantastische ersetzt“, sagte sie, „die Kinder sind sehr froh darüber.“ Die „Matschanlage“ wurde kreiert, hergestellt und aufgebaut von der Firma Naturholzdesign am Niederrhein, Kamp-Lintfort. Sie ist individuell an das Gelände angepasst und als Unikat aus Rubinienholz geschnitzt – die Steinbecken bestehen aus Eifeler Basalt. Fördervereins-Vorsitzende Yvonne Heinen begrüßte auch ein Gründungsmitglied des Vereins, die ehemalige Pfarrerin Ute Leppert. Sie war bis Januar 2019 im Dienst und damit Vorstandsmitglied im Förderverein. „Drei Jahre nach Bau des Kindergartens hat sich der Verein gegründet, und wir haben mit Unterstützung aller Eltern viele Dinge angeschafft“, berichtete Heinen. Etwa einen Niedrigseilgarten sowie eine Hangrutsche. Aktuel bereiteten Aktive den Untergrund der Sandfläche an der Wasseranlage vor und verteilten mit Schaufeln und Schubkarren zwei Lkw-Ladungen Sand darauf, auch als Fallschutz an allen Spielgeräten.