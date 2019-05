Vierte Kita-Gruppe in Rath-Anhoven : Neues Leben im alten Pfarrhaus

Rath-Anhoven Im Sonnenblumenhaus hat die vierte Gruppe des katholischen Kindergartens Rath-Anhoven ihr neues Domizil bezogen. Es bietet viel Platz zum Spielen.

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst segnete Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran die neuen Räumlichkeiten, die unter Denkmalschutz stehen und auf interessante Weise Altes mit Neuem kombinieren, etwa bunte Glaseinsätze im Eingangsbereich und die Treppe mit modernem Glasschutz. Willi Claßen als Trägervertreter erinnerte an die vorangegangenen Erweiterungen des Kindergartens. Die dritte Gruppe sei 2001 eingerichtet worden, da der Bedarf an Betreuungsplätzen in Rath-Anhoven kontinuierlich gewachsen sei. Angela Scherer, die er als „gute Seele des Ortes“ bezeichnete, habe vor einiger Zeit ein benachbartes Grundstück zur Verfügung gestellt, so dass auch die Kleinsten der kirchlichen Einrichtung einen eigenen Spielplatz haben. Die ehemalige Pfarrbücherei sei 2016 zum Speiseraum umgebaut worden. Die maximale Überbelegungsgrenze sei in den vergangenen fünf Jahren ständig erreicht worden, erläuterte Claßen in seiner Ansprache. Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung sei abgelehnt worden, da anhand der Geburtenzahlen nicht erkennbar gewesen sei, dass diese Überbelegung in den kommenden Jahren abgebaut werden würde. Claßen: „Eine andere Lösung musste her.“ Das ehemalige Pfarrhaus habe bereits seit zwei Jahren fast leer gestanden. Gleichzeitig habe das Land finanzielle Mittel für neue Kindergartenplätze bereit gestellt. Der Kreis habe zugesichert, sich an den Unterhaltskosten einer Kindergartengruppe für die Dauer von 20 Jahren beteiligen zu wollen. „Somit willigte das Generalvikariat in Aachen ein.“ Der Weg für die vierte Gruppe war frei.