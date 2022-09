Löschgruppe Tüschenbroich : Wehrleiter befördert Einsatzkräfte

In der Tüschenbroicher Wehr standen Beförderungen an. Foto: Lena Graab

Tüschenbroich Dietmar Gisbertz überreichte Ulrike Caplan, Marvin Wilmes und Lukas Wilmes-Hermes die Ernennungsurkunden bei der Jahreshauptversamlung der Löschgruppe Tüschenbroich. Außerdem gab es eine Spende der Dorfgemeinschaft.

Außerdem besuchten David Cowell und Franz-Josef Breiden die Löschgruppe. Die beiden kamen im Auftrag des Oberdorfes und überreichten den Feuerwehrleuten als Dankeschön für ihr Engagement eine Spende in Höhe von 231 Euro. Dieses Geld ist der Erlös des Nachbarschaftsfestes, das dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden hatte. Der Erlös wird an eine Tüschenbroicher Institution gespendet. Löschgruppenführer Frank Nölle bedankte sich für die Spende und sagte, dass man so im Dorf noch stärker zusammenwachse.