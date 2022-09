Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften : Schwerer Unfall auf K29 bei Wildenrath

Eines der beiden am Unfall beteiligten Autos prallte an der K29 gegen einen Baum und wurde schwer beschädigt. Foto: Uwe Heldens

Wildenrath Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte: Auf der Kreisstraße 29 bei Wildenrath waren zwei Fahrzeuge am Dienstagmorgen mit insgesamt vier Insassen in einen schweren Unfall verwickelt. Die Straße ist aktuell in beiden Richtungen vollgesperrt.

(stva) Zu einem schweren Unfall mit vier verletzten Personen ist es am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 29 zwischen Tüschenbroich und Wildenrath in Höhe des Golfclubs Wildenrath gekommen. Über den Unfallhergang gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse, der Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr dauert zur Stunde noch an. Auch ein Rettungshubschrauber des ADAC befand sich im Einsatz. Die K29 ist während der Bergungs- und Rettungsarbeiten in beide Richtungen vollgesperrt.

Am Unfall beteiligt waren zwei Fahrzeuge, von denen eines aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum prallte und schwer beschädigt wurde. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten aus dem Auto eine eingeklemmte Person befreien, die sofort notärztlich versorgt wurde. Neben zwei Notärzten waren auch vier Rettungswagen an der Unfallstelle. Aus dem zweiten Fahrzeug mussten nach Angaben der Wegberger Feuerwehr, die um 9.53 mit vier Löschgruppen, dem Löschzug 1 und der Bauhof- und Verwaltungsstaffel ausrückte, keiner der drei Insassen befreit werden. Auch diese Personen wurden umgehend medizinisch betreut.

Über die Schwere ihrer Verletzungen und die Unfallursache konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sorgten vor Ort für den Brandschutz und machten ausgelaufene Betriebsmittel aus den Unfallfahrzeugen unschädlich.