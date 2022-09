Wegberger Literaturtage​: Anne Gesthuysen lässt das Gelesene lebendig werden​

Wegberg Die Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin beweist komödiantische Talent, indem sie ihre Romanfiguren individuell intoniert und mit heftigen Gesten ausmalt. Für ihren Ehemann filmt sie das Publikum per Handy.

Bevor sie die Lesung von insgesamt sechs Kapiteln ihres 400-Seiten-Buches beginnt, führt sie in ihre Arbeitsweise ein. Das Thema von „Wir sind schließlich wer“ fiel ihr zu, nachdem ihre Schwiegermutter verstarb und eine Notiz mit dem Namen der von ihr für die Beerdigung gewünschten Pfarrerin hinterließ. Gesthuysen traf sie und war so beeindruckt von der Lebensgeschichte der jungen Seelsorgerin, dass diese nun zur Hauptfigur der Anna von Betteray geworden ist. Und mit ihr beginnt auch gleich die Lesung des ersten Kapitels, „Fisternölleken“.

Sofort demonstriert Gesthuysen komödiantisches Talent, indem sie jede Stimme individuell intoniert und mit heftigen Gesten ausmalt. So wird das Gelesene doppelt lebendig. Eng ist die Romanhandlung auch mit ihrem Leben verwoben. Nicht nur ihr unbeschwertes ländliches Aufwachsen in einem kleinen Flecken in der Nähe vom nur gut 70 Kilometer entfernten Alpen ist Grundlage des Buches, sondern auch ihr Hund Freddy oder das Motorschiff ihres Mannes, die „MS Tadorna“, spielen eine Rolle.

Eines der allgegenwärtigen Themen des Buches ist der Klatsch und die Gerüchteküche eines niederrheinischen Örtchens. Die Schriftstellerin findet hierin neben der starken sozialen Kontrolle aber auch das Positive: den emotionalen Zusammenhalt, den eigentlich jeder brauche. Und der funktioniere auch in aktuellen Belangen. So erzählt sie begeistert davon, wie es ab 2015 gelungen sei, die 400 Geflüchteten, die der Gemeinde Alpen zugewiesen worden waren, in dem reichen Vereinsleben schnell und freundlich zu integrieren. Mit Witz, Schwung und Herzenswärme schildert Anne Gesthuysen die Probleme einer Familie, die fast an ihren Ansprüchen zugrunde geht, bevor sie sich dann doch noch selber findet.