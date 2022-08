Sommerfest der Löschgruppe Effeld : „Das Ansehen der Feuerwehr ist gestiegen“

Brandinspektor Matthias Jennissen führt die Löschgruppe Effeld. Foto: LG Effeld

Effeld Beim Sommerfest der Löschgruppe Effeld, das in diesem Jahr ganz im bayerischen Stil gefeiert wurde, blickt Löschgruppenführer Matthias Jennissen auch auf markante Einsätze zurück. So hat sich das Bild verändert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna-Lena Vondahlen

Im beschaulichen Effeld an der niederländischen Grenze hieß es am Wochenende O’zapft is! Denn die Löschgruppe Effeld veranstaltete im bayrischen Stil und Tracht ihre erste Sommerwiesn. Bei bayerischem Bier, sonnigem Wetter, Köstlichkeiten vom Grill und viel Spaß für Jung und Alt feierte das Dorf das sommerliche Familienfest.

Obwohl die Löschgruppe unter Löschgruppenführer Matthias Jennissen die Effelder Sommerwiesn in diesem Jahr zum ersten Mal organisierte, handelt es sich dennoch um ein traditionsreiches Fest. Seit Jahrzehnten findet nämlich das alljährliche Sommerfest der Löschgruppe am letzten Wochenende der Sommerferien statt. Matthias Jennissen meint dazu: „Du musst dich immer neu erfinden. Damals waren wir hier mal die Ersten mit einem Sommerfest. Heute machen das viele. Du musst den Leuten etwas Neues bieten.“ Dabei beweist die Effelder Löschgruppe nun ihre Kreativität und vereint eine bayrische Gaudi mit dem altbewährten Sommerfest. Außerdem möchte die Löschgruppe, abhängig davon wie die Sommerwiesn angenommen wird, gerne für die kommenden Jahre weiter etablieren.

Zur Effelder Gaudi meinte es der Wettergott glücklicherweise wohlwollend mit den Feuerwehrleuten. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen konnte die Wiesn am Gerätehaus in Effeld stattfinden. Das war bei der Fahrzeugeinweihung Löschgruppe, die sie mit einem bayrischen Frühshoppen im vergangenen Oktober feierte, nicht der Fall. „Wir hatten bei unserer Fahrzeugeinweihung leider sehr schlechtes Wetter, aber wir haben trotzdem sehr positives Feedback erhalten. Deswegen dachten wir, dass wir ein bayrisches Fest ähnlich noch mal im Sommer veranstalten könnten“, erklärt Matthias Jennissen. Erfahrungsgemäß habe die Löschgruppe an ihren Sommerfesten in den letzten Jahren immer gutes Wetter gehabt, meint Jennissen. Zum Glück hat sich das am Wochenende bestätigt und die Effelder Sommerwiesn konnten im Trockenen stattfinden.

„Uns ist es wichtig, Spaß für groß und klein zu bereiten. Das ist ein Fest für Familien. Wir freuen uns auch darauf, unsere befreundeten Löschgruppen zu treffen, weil dadurch auch unsere Kameradschaft gestärkt wird. Außerdem spielt der Trommlerkorps Effeld noch ein Platzkonzert“, erzählt Matthias Jennissen. Zur Feier des Tages fuhr die Löschgruppe auch ihren ganzen Stolz, das neue Löschgruppenfahrzeug LF20, vor. So konnte vielen neugierigen Besucherinnen und Besuchern des Festes, aber auch den ganz Kleinen, ein Einblick und vielleicht auch ein Vorgeschmack auf das Feuerwehrleben geboten werden. Die Kinder durften sich in das neue Fahrzeug setzen, dessen Geräte bestaunen und sich über Fotos erfreuen. Doch die Löschgruppe bot für Familien noch einiges mehr. Im Unterrichtsraum der Löschgruppe richteten die engagierten Feuerwehrkameraden und -kameradinnen ein Kinderkino ein. Kein anderer Film als „Grisu, der Drache“ eignete sich dafür besser. Über eine Hüpfburg bis zum Kinderschminken, gab es eine Menge für die Kleinen zu entdecken. Auch die bei der Feuerwehr legendären „Spritzen-Männchen“, die schon so manchem heute großen Feuerwehrmitglied Freude in der Kindheit bereitete, durften natürlich nicht fehlen. Während die Kinder miteinander tobten, trafen ihre Eltern altbekannte Gesichter, erzählten und lachten miteinander.