Mutter-Kind-Klinik in Dalheim​: Haus Waldquelle feiert Geburtstag​

Dalheim Haus Waldquelle blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Jetzt wurde in der Mutter-Kind-Klinik die seit 70 Jahren bestehende Zugehörigkeit zum Muttergenesungswerk gefeiert.

Räumung und Ausplünderung während des Zweiten Weltkriegs und in der schwierigen Nachkriegszeit, Kostenpflichtiger Inhalt auch die Corona-Pandemie machte Haus Waldquelle schwer zu schaffen . Bierei erinnert sich noch gut an die Anfänge der Pandemie, als er eine Patientin im Auto nach Berlin brachte, weil sie wegen der Quarantäne-Vorschriften nicht mehr mit dem Zug reisen durfte. Vorübergehend schlossen sich die Türen der evangelischen Erholungseinrichtung.

Mit rund 30.000 Übernachtungen pro Jahr und Platz für 30 Familien bietet Haus Waldquelle ganzheitliche Hilfestellungen bei unterschiedlichen Störungen oder Erkrankungen. Das Team aus Diplompsychologinnen, Sozialpädagoginnen, Krankenschwestern, Physiotherapeutinnen und weiteren geschulten Fachkräften sorgt für ein qualifiziertes Umsetzen der ärztlichen Verordnungen. Bierei: „Um möglichst große Effekte zu erzielen, arbeiten alle Teams eng mit den Müttern zusammen und tauschen sich täglich aus, was zu unserer ganzheitlichen Herangehensweise beiträgt.“

Auch Akupunktur und Homöopathie gehören zum umfangreichen Angebot am Waldweg. Sportangebote und Gesprächsrunden, Physiotherapie und Entspannungs- oder Stressbewältigungsprogramme sind ebenfalls vorhanden, wenn Erschöpfungszuständen, ständigem Stress und Zeitdruck, Schlafstörungen sowie Selbstzweifeln der Kampf angesagt wird. Das idyllisch gelegene Erholungsheim hat sich im Laufe der vergangenen 70 Jahre weiterentwickelt. Die einstige Liegehalle, in der Mütter aus dem Ruhrgebiet gesunde Luft einatmeten, dient heute als Lagerraum. Auch in den früheren Badesee springt niemand mehr.