Viersen : Zehn Geschäfte laden zum After-Work-Shopping in Süchteln

Geschäftsleute in Süchteln laden zum After-Work-Shopping ein und öffnen am Donnerstag, 11. April, bis 22 Uhr. Foto: Nadine Fischer

Süchteln Einkaufen in Süchteln soll zum Erlebnis werden: Zum zweiten Mal laden für Donnerstag, 11. April, Süchtelner Geschäftsleute zu einem After-Work-Shopping ein. „Da die Resonanz beim letzten Mal sehr gut ausgefallen war, wiederholen wir das Ganze nun mit der Hoffnung, nochmal so gute oder sogar noch bessere Ergebnisse zu erzielen“, sagt Anja Keiner, Inhaberin des „La Cucina“ an der Hochstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabrina Birk

Zehn verschiedene Geschäfte haben am Donnerstagabend bis 22 Uhr geöffnet – von einem Geschäft für Kindermode bis hin zu einem Fachgeschäft für E-Zigaretten. In jedem Geschäft wird es sowohl eine kleine Osterüberraschung als auch einen kleinen Schluck zum Trinken geben. Keiner erklärt: „Bei uns wird es zum Beispiel eine kleine Gewürzprobe als Osterüberraschung geben, die die Gäste probieren können. Dafür wird es in einem anderen Geschäft vielleicht leckeren Eierlikör zum Trinken oder köstliche kleine Schokohäschen zum Essen geben.‘‘

Hinter der Shopping-Aktion stecken mehrere Ziele. „Auf der einen Seite ist diese Aktion für die Familien gedacht, die es während der Woche nicht schaffen, zusammen shoppen zu gehen und mal wieder in entspannter Atmosphäre bummeln wollen“, sagt die Inhaberin von „La Cucina“.