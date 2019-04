Neue Drogerie : Erste „dm“-Filiale in Brüggen eröffnet

In Brüggen eröffnet am 11. April die erste „dm“-Filiale mit diesem Team. Foto: dm

Brüggen Am heutigen 11. April öffnet die erste „dm“-Filiale an der Borner Straße 58 in Brüggen. „Ich arbeite seit acht Jahren bei ,dm’. Es ist meine erste Neueröffnung“, sagt Filialleiterin Ina Camps.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Verkaufsfläche beträgt 700 Quadrateter, dazu gehört eine Abteilung für Mutter und Kind sowie eine Spiele-Ecke mit Piratenschiff, Schaukelpferd und Spielewand sowie eine Wickelmöglichkeit.

(busch-)