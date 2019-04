Niederkrüchten Die Täter schlugen ein Dachfenster ein.

Geld und Schmuck gehören zur Beute, die Einbrecher in einem Einfamilienhaus an der Dorfstraße in Overhetfeld machten. Laut Polizei nutzten die Täter die Abwesenheit des Bewohners am Montag von 12.30 Uhr bis 14.15 Uhr aus. Sie erreichten ein Dachfenster über das Garagendach und warfen das Fenster ein. Zeugen melden sich beim Kriminalkommissariat 2 unter Ruf 02162 377-0.