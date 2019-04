Haushalt in Viersen : Schlagabtausch im Stadtrat über Steuererhöhungen

Viersen Selten wurde munterer im Stadtrat debattiert als am Dienstagabend. Es ging um den Haushalt 2019 - und Steuererhöhungen für Bürger und Unternehmen. Am Ende stimmten CDU, SPD und Für-Vie für einen Kompromiss.

In den Haushaltsreden ging es dann zur Sache. Die CDU verteidigte ihren Kurs, die Verabschiedung des Haushalts zu verschieben. „Am Ende muss das Ganze der steuer- und gebührenzahlende Bürger (und auch sein weibliches Pendant) dieser Stadt aus seinem und ihrem sauer verdientem Geld bezahlen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Stephan Sillekens. „Der Griff in seine und ihre Geldbörse muss also im Sinne der Politik auf ein Mindestmaß begrenzt bleiben.“ Der Kompromiss mit der SPD – „immerhin bleiben so 400.000 Euro mehr in den Taschen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt“ – sei ein „gangbarer Weg, weil wir sorgfältig abgewogen haben und einen Kompromiss gefunden haben, der für uns vertretbar ist“. Offen bekannte Sillekens: „Dieser Haushalt ist kein Grund, zufrieden nach Hause zu gehen und zu behaupten, wir hätten etwas gekonnt.“ Der Haushalt sei aber ein Zwischenschritt, um das Haushaltssicherungskonzept verlassen zu können. (Seine Rede im Wortlaut lesen Sie hier.)