Politik in Brüggen : Ein „innovativ konservativer“ CDU-Chef

Günter Wynen in seinem Arbeitszimmer: Für alle Fälle hat der 53-Jährige eine Stress-Puppe auf seinem Schreibtisch. „Die macht auch Geräusche, wenn man dagegen schlägt“, sagt er – und liefert direkt den Beweis. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Die CDU-Brüggen hat seit knapp einem Monat einen neuen Vorsitzenden: Günter Wynen. Er will die Partei wieder bürgernah gestalten. Damit will er die Mitgliederzahlen ankurbeln. Manchmal braucht er allerdings eine Stresspuppe.

Er war bereits 39 Jahre alt, als er sich entschied, sich politisch zu engagieren. „Das war ein großer Fehler, ich hätte mich viel früher im Leben mit Politik beschäftigen sollen“, sagt Günter Wynen (CDU). Seit knapp einem Monat ist der inzwischen 53-Jährige der neue Vorsitzende der CDU Brüggen, übernahm das Amt von Claudia Wolters. Im Nachhinein wünscht er sich, er wäre mit 16 Jahren in die Junge Union eingetreten: „Erfahrungen sammeln ist in der Politik sehr wichtig.“ Dabei gehe es zunächst um ganz einfache Dinge: Wie funktioniert der Apparat im Lokalen, wie läuft ein Ausschuss ab, was ist überhaupt eine Fraktion? „Der Lernprozess braucht eine Zeit. Man braucht schon ein, zwei Jahre, bis man alles durchblickt hat“, so Wynen.

Geschadet hat es dem gebürtigen Brachter offensichtlich nicht. Dort lebt er mit seiner Frau, seit 23 Jahren ist er verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter. „Nur fürs Abitur und Studium war ich einige Zeit weg, in der Nähe von Paderborn“, erklärt er. Bevor Wynen Elektrotechnik studiert hat, machte er in Bracht seinen Schulabschluss an der hiesigen Hauptschule und absolvierte zwei Ausbildungen: zum Elektroanlageninstallateur und zum Energieanlagenelektroniker. Nach zwei Jahren bei einem international tätigen Distributor als „Sales Engineer“ wechselte er in ein IT-Unternehmen. Dort ist er seit 19 Jahren. „Einen besseren Arbeitgeber kann man sich nicht vorstellen“, sagt Wynen.

Sein politisches Engagement kam bei seiner Rückkehr in die Heimat. „Ich bin durch einen Nachbar dorthin gekommen“, sagt der Vorsitzende. Inzwischen ist er seit zwölf Jahren Geschäftsführer der CDU Brüggen, seit 2009 sachkundiger Bürger und seit 2014 Ratsmitglied. Im vergangenen November habe ihm ein Parteikollege vorgeschlagen, sich für den Vorsitz zu bewerben. „Und dann dachte ich: Kann man ja mal machen“, sagt Wynen und schmunzelt. Das Ergebnis fiel sehr positiv aus. „Es gab nur eine Gegenstimme, damit kann man zufrieden sein.“

Als einen seiner ersten Schritte im Amt möchte er die CDU „für den Bürger öffnen“, sagt Wynen. „Die Partei war ja lange so ein kleiner verschworener Haufen.“ Er möchte die Öffentlichkeit wieder abholen. „Dafür haben wir beispielsweise demnächst eine öffentliche Diskussion über das Grundsatzprogramm der CDU Deutschland“, kündigt der 53-Jährige an. Viele weitere öffentliche Termine sollen folgen.

Ein großer Punkt auf seiner Agenda sei zudem die Europawahl am 26. Mai. Ein sehr wichtiges Thema, sagt der CDU-Vorsitzende: „Ich bin der Überzeugung, dass wir ohne Europa gar nicht mehr existieren können.“ Wynen macht das auch an der Bedeutung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in der Region aus. Sein Blick auf die Wahl ist positiv: „Wir wollen dort Stefan Berger (Kandidat des CDU-Bezirks Niederrhein für die Europawahl, Anm. d. Red.) helfen zu gewinnen.“

Durch seinen Beruf widmet er sich zudem besonders gerne dem Thema digitaler Wandel. Wenn der 53-Jährige darüber spricht, leuchten seine Augen auf. „Ich beschäftige mich viel mit dem digitalen Wandel“, so Wynen. Er beschreibt sich selbst als konservativ und innovativ, „aber auch als konservativ innovativ“. Das ist ihm ganz wichtig. Denn: „Nicht jede Neuerung zum digitalen Wandel ist auch zum nachhaltigen Nutzen der Bevölkerung“, sagt der Brachter. Vieles spiele dann eher Unternehmen in die Hand.

Privat ist der 53-Jährige sehr auf ökologische und umwelttechnische Nachhaltigkeit bedacht. „Ich mache mir immer Gedanken darüber, wie es in zehn Jahren aussieht“, sagt er. Wenn er kann, ziehe er beispielsweise das Fahrrad dem Auto vor. Deshalb ist er auch ein Fan der Kreis-Aktion Stadtradeln. „Im vergangenen Jahr habe ich schon mitgemacht“, sagt Wynen. So etwa 5000 Kilometer schafft er im Jahr: „Das ist nur knapp hinter Schwalmtals Bürgermeister Michael Pesch, damit kann man zufrieden sein.“ Der CDU-Bürgermeister hatte im vergangenen Jahr etwa 6000 Kilometer im Fahrradsattel zurückgelegt.