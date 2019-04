Vorfall in Brüggen-Bracht : Kind hatte möglicherweise Drogenkontakt - Spielplatz wird kontrolliert

(Symbolbild). Foto: Michael Scholten

Brüggen Ein Kind könnte Amphetamine zu sich genommen haben, die von der Spielfläche Kahrstraße stammen könnten.

Nach dem möglichen Kontakt eines Mädchens (2) mit Drogen ist der Spielplatz an der Ecke Kahrstraße/Nordwall in Brüggen-Bracht am Mittwoch, 10. April, genau kontrolliert worden.

Ein Mädchen hatte laut Gemeinde am 31. März möglicherweise dort eine nicht mehr zu bestimmende Substanz zu sich genommen und musste für drei Tage in einem Krankenhaus behandelt werden. „Die Gemeinde wurde gestern informiert“, sagt Thomas Jäger am Mittwoch. „Die Ergebnisse der medizinischen und labortechnischen Untersuchungen ergaben den Verdacht auf eine Vergiftung mit Amphetaminen.“ Inzwischen konnte das Kind in gutem Allgemeinbefinden nach Hause entlassen werden.

Da nicht sicher auszuschließen sei, dass das Mädchen die Drogen am Spielplatz gefunden und zu sich genommen habe, hat sich die Gemeinde entschlossen, den Spielplatz genau zu kontrollieren.

Die Verwaltung stellte Strafanzeige bei der Polizei; diese ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) zeigte sich besorgt: „Sofort nach Bekanntwerden haben wir das Gelände untersuchen lassen.“ Alle Maßnahmen zur Reinigung des Bereichs seien ergriffen worden. Nun gehe es darum, spielende Kinder zu schützen, dies habe absoluten Vorrang. Die Kreispolizei war an der Untersuchung beteiligt, auch ein Drogenhund schnüffelte dort.