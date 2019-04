Unfall in Viersen-Dülken : Pedelecfahrer und Auto stoßen zusammen

Der Pedelecfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstß leicht. Foto: dpa-tmn/Utopia,pd-f

Viersen Leicht verletzt hat sich Pedelecfahrer (54) am Dienstag bei einem Unfall in Viersen-Dülken. Um 16.08 Uhr war ein Dülkener (60) mit seinem Wagen auf dem Verbindungsweg zwischen Röhlenend und Boisheimer Straße unterwegs, er fuhr laut Polizei langsam in die Einmündung an der Boisheimer Straße.

Dort stieß er mit dem Radler aus Schwalmtal zusammen, der den Radweg der Boisheimer Straße in Richtung Dülken nutzte. Der Radfahrer, der einen Helm trug, verletzte sich bei der Kollision leicht.

(busch-)