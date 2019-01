Veranstaltungen 2019: Volles Programm beim Heimatverein

VIERSEN Ausstellungen, Exkursionen, Lesungen – der Verein für Heimatpflege hat in diesem Jahr viel vor. Es gibt ein Wiedersehen mit dem Viersen vor 150 Jahren und ein Wiederhören mit Erich Kästner.

Ab Sonntag, 20. Januar, beleuchten historische Fotos, Postkarten und Stadtpläne das Leben in Viersen im 19. und 20. Jahrhundert. „Stadtgeschichte in Bildern“ heißt die Ausstellung in der Villa Marx, Gerberstraße 20. Die Ausstellung lädt die Besucher ein, Viersen durch historische Fotografien kennenzulernen. Sie ist bis 14. Juli zu sehen.

Die erste Veranstaltung im neuen Jahr findet am Samstag, 12. Januar, in der Villa Marx, Gerberstraße 20, statt. Es ist ein Schnupperkursus „Ahnenforschung leicht gemacht“. Wer waren meine Vorfahren? Wo und wie haben Sie gelebt und gearbeitet? Zur Spurensuche eignen sich die unterschiedlichsten Quellen wie Heirats-, Geburts- und Sterbeurkunden, historische Einwohnerverzeichnisse und Katastereinträge, Chroniken oder Adressbücher. Doch wie man kann diese Quellen so zusammenfügen, dass letztlich ein Gesamtbild entsteht von einem Menschen oder einer Familie mit Hinweisen auf Sozialstruktur, Berufstätigkeit, Wohnort und Grundbesitz? Der Arbeitskreis „Familienkunde“ des Vereins für Heimatpflege Viersen unter Leitung von Ramona Vahle-Bonsels bietet von 15 Uhr bis 17 Uhr einen kostenlosen Schnuppertermin zum Thema „Ahnenforschung“ an. Bei Interesse kann sich eine Folgeveranstaltung anschließen, in der die Teilnehmer das Thema vertiefen können. Eine Anmeldung per E-Mail an ramona.vahle-bonsels@t-online.de ist wünschenswert, aber nicht Bedingung.