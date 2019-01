Interview mit Kreislandwirt Paul-Christian Küskens : „Europa ist forschungsfeindlich“

Die Regeln sind zu bürokratisch, die Prämien zu gering: Kreislandwirt Paul Küskens kritisiert die EU-Regeln für naturnahe Landwirtschaft. „Als Landwirt bekomme ich für Blühstreifen die Hälfte von dem, was ich mit Weizen erwirtschaften würde“, sagt er. Das Foto zeigt ihn im April 2016 in einem von ihm angelegten Blühstreifen in Niederkrüchten. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Paul-Christian Küskens vertritt die Bauern im Kreis Krefeld-Viersen. Wir sprachen mit dem Niederkrüchtener über Dürre, Insekten und die Regeln für naturnahe Landwirtschaft.

Werfen wir zunächst einen Blick zurück auf ein schwieriges Jahr für die Landwirte. Wie war das Jahr 2018 aus Ihrer Sicht?

Küskens Ja, das Jahr war sehr ungewöhnlich, und es hat auch nachdenklich gemacht. Die Dürre hat uns alle voll erwischt. Die meisten rheinischen Landwirte hatten allerdings die Möglichkeit der Kompensation. Die Gemüsebau- und Kartoffelbetriebe konnten den fehlenden Regen durch Bewässerung der Felder auffangen. Die Kosten sind dadurch gestiegen, aber extreme Ertragsausfälle wie in anderen Regionen Deutschlands konnten vermieden werden. Die Betriebe im Kreis sind breit aufgestellt, das heißt die unterschiedlichen angebauten Kulturen haben anders auf die Dürre reagiert. Zum Beispiel Gerste hatte kaum Ertragsausfälle, da sie zum Zeitpunkt der Dürre ihr Wachstum schon abgeschlossen hatte.

Info Paul-Christian Küskens ist Kreislandwirt Kreislandwirt ist die Bezeichnung für den Vertreter einer Berufsorganisation der Bauern auf Kreisebene. Er übernimmt koordinierende und repräsentative Funktion, leitet Versammlungen, beruft Wahlen ein. Er ist Vorsitzender des Gebietsagrarausschusses. Im Kreis Krefeld-Viersen ist Paul-Christian Küskens zugleich auch Vorsitzender der Kreisbauernschaft und Vizepräsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes (RLV). Privat Der 57-jährige Landwirt leitet zusammen mit seiner Ehefrau Susanne einen Milchviehbetrieb in Niederkrüchten und hat zwei Kinder.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Küskens Mecklenburg-Vorpommern. Die Landwirte dort haben die dritte Dürre-Ernte in Folge gehabt. Die Bauern in Schleswig-Holstein sind 2017 regelrecht abgesoffen bei der Ernte; im Frühjahr 2018 mussten sie dann bei noch extrem feuchten Böden säen; durch die Dürre waren die Böden dann wie Beton verhärtet. Es gab zwar Dürrehilfen vom Bauernverband, doch stehen die Bauern nur ungern als Bittsteller der Nation da. Hier im Rheinland werden nur wenige Betriebe die Hilfe in Anspruch nehmen können da die Anforderungen sehr hoch sind zum Beispiel in allen Kulturen über 30 Prozent Ertragsausfall.

Dürre ist ein ungewöhnliches Wort in unserer Region. Haben Sie so etwas schon einmal erlebt?

Küskens Ja, als Kind 1975/76. Ich war 14,15 Jahre alt; wir haben damals noch versucht, Sudangras als Futterpflanze zu ziehen. Aber das hat nicht wirklich geholfen.

Sie haben Mecklenburg-Vorpommern erwähnt. Wieso können die Landwirte dort Dürre nicht durch Beregnen auffangen wie die rheinischen Landwirte?

Küskens Das hängt zum einen an Strukturen. Wir haben im Rheinland einen starken Kartoffelanbau; wer Kartoffelanbau nachhaltig betreibt, der muss Beregnungsanlagen schaffen. Dazu kommt, dass wir an Grundwasser kommen. Das ist in der Nachbarschaft in Heinsberg oder Düren schon anders; da kommst du an Grundwasser nicht ran, da kann man nicht beregnen. Wir haben die glückliche Lage, über genügend Grundwasser zu verfügen. Das ist in Mecklenburg-Pommern nicht so. Zudem lohnt sich Beregnung bei Weizenanbau wirtschaftlich nicht. Der Weizenpreis ist zu gering; da ist das Wasser teurer als der Erlös aus dem Weizen. Bei Kartoffeln ist das anders.

Ein großes Themas im abgelaufenen Jahr war der Insektenrückgang, für den auch die Landwirtschaft mitverantwortlich gemacht wird. Wie sehen Sie und Ihre Kollegen diese Debatte?

Küskens Da muss man ein bisschen ausholen. Wo kommen wir her? Wir kommen aus einer Nachkriegszeit, in der gehungert wurde. Dann gab es eine technische und wirtschaftliche Entwicklung, die dafür gesorgt hat, dass wir eine sehr produktive Landwirtschaft haben. Das führte auch zu Überfluss, der auch einem hohen Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln geschuldet war. Ich habe als Junge noch Pflanzenschutzmittel vor Augen, auf denen ein Totenkopf zu sehen war. Das ist lange vorbei; danach setzte ein Trend zur Reduzierung dieser Mittel ein. Heute kommen wir noch nicht ohne Pflanzenschutzmittel aus, aber sie sind doch bedeutend weniger geworden. Und man muss sich auch mal klarmachen, dass wir heute sichere Lebensmittel haben. Weizen, der von Mutterkorn befallen war, hat bis ins 18. Jahrhundert ganze Dörfer ausgelöscht.

Durch was?

Küskens Durch Mutterkorn. Mutterkorn ist ein hochtoxischer Pilz. Wenn früher der Müller diesen Pilz nicht bemerkt hat, gab es Tote.



Wie gehen Sie mit Kritik an der Landwirtschaft um?

Küskens Wir spüren schon Kritik, und wir haben das Gefühl, dass die Leute unsere Lage nicht nachvollziehen können.

Was müsste man wissen, um sie nachzuvollziehen?

Küskens Man müsste wissen, was wachsen würde, wenn wir auf Pflanzenschutz verzichten würden, und welche Qualitäten wir dann ernten würden. Es ist heute so: Eine Kartoffel mit Macken sortiere ich aus, weil ich sie nicht verkauft bekomme. Das gilt für viele Früchte des Feldes. Der Handel nimmt uns nur qualitativ makellose Ware ab, weil auch der Verbraucher nur solche Ware möchte.

Glauben Sie, dass die Entwicklung dahingeht, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen?

Küskens Zunächst: Wir setzen schon bedeutend weniger Pflanzenschutzmittel ein als früher. Zum anderen brauchen wir in Deutschland und Europa dringend Forschung über neue, naturschonendere Mittel. Eines unserer Probleme ist, dass viele Firmen, die das könnten, sagen: In Europa braucht man sich gar nicht zu engagieren, das wird dort eh verboten. Das ist eine große Gefahr, dass uns neue Wirkstoffe verlorengehen.

Das Klima ist eher forschungsfeindlich?

Küskens Ja, so könnte man das sagen.

Ein anderer Weg wäre es, Landwirte als Landschaftspfleger einzusetzen und mehr Blühstreifen oder Flächen festzulegen, die extensiv bewirtschaftet werden. Stehen Sie dem Modell positiv gegenüber?

Küskens Generell ja, aber nicht so, wie es zurzeit läuft. Zum einen glaube ich, dass man nicht allein den Landwirten den Insektenschwund anlasten kann. Rund 50 Prozent der Fläche im Kreis Viersen ist Landwirtschaft; die andere Hälfte der Fläche liegt in anderer Verantwortung. Es kann ja nicht sein, dass diese Flächen nicht auch in die Pflicht genommen werden. Zum anderen ist es im Moment so, dass ich fünf Prozent einer Fläche der Natur zur Verfügung stellen muss. Dahinter steht das Agrarprämien-Programm der EU. Wir bekommen Prämien, wenn wir nach bestimmten Standards produzieren und fünf Prozent unsere Ackerfläche als Ökologische Vorrangfläche bewirtschaften. Man hat dazu eine ganze Palette von Möglichkeiten, von Blühstreifen bis zum Stilllegen von Äckern. Wenn Landwirte Landschaft naturnah pflegen sollen, dann muss das finanziert werden. Wenn ich naturnahe Flächen pflege, brauche ich dafür einen Ausgleich, der zwischen den Erlösen liegt, die ich zwischen Getreide und Kartoffeln erwirtschaften kann.

Ist das EU-Prämiensystem nicht ausreichend?