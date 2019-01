Neujahrsempfänge : Gemeinsam auf das neue Jahr blicken

Bürgermeister Kalle Wassong zeichnete vor vielen Gästen die Mitglieder der Tafel Niederkrüchten mit dem Ehrenzeichen aus. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Die Bürgermeister der Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal zeichneten bei ihren Neujahrsempfängen viele ehrenamtliche Helfer aus. Sie sprachen außerdem über Projekte, die 2019 anstehen.

(jos) Das Ehrenzeichen, mit dem die Gemeinde Niederkrüchten herausragendes bürgerschaftliches Engagement würdigt, geht in diesem Jahr an die Tafel Niederkrüchten. Im Rahmen des Neujahrsempfangs überreichte Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) die Auszeichnung an Adi Grys, einen der Gründer, der sie stellvertretend für die rund 35 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel entgegen nahm. Allein 2018 versorgte die Tafel knapp 8000 Personen. Durchschnittlich 63 Familien mit mehr als 150 Personen besuchen die wöchentliche Ausgabe an der Poststraße 26. „Die Tafel setzt ein ermutigendes Zeichen für Solidarität in unserer Gemeinde. Sie macht unsere Gesellschaft menschlicher und freundlicher“ sagte Wassong.

Das Ehrenamt stärken will die Gemeinde auch mit der Beteiligung an der vom Land ins Leben gerufenen Aktion „Ehrenamtskarte NRW“. Bürger, die die Kriterien für die Vergabe erfüllen – gefordert werden mindestens fünf Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit pro Woche – erhalten mit der Ehrenamtskarte viele Vergünstigungen – nicht nur in Niederkrüchten, sondern in ganz NRW. Die ersten Ehrenamtskarten überreichte Wassong an Hannelore Skusa, Klara Forger und Jan Sevenich.

Seine Neujahrsansprache vor über 600 Gästen in der Niederkrüchtener Begegnungsstätte stellte der Bürgermeister unter das Motto „Grenzen“. Die Vorzüge eines weitgehend grenzenlosen Europas erlebe eine Grenzgemeinde wie Niederkrüchten durch die unmittelbare Nachbarschaft zu den Niederlanden tagtäglich. Viele gemeinsame Projekte, im vergangenen Jahr etwa die Eröffnung des grenzüberschreitenden Wanderwegs „Grenzgeschichte(n)“ und in diesem Jahr die „Liberation Route Europe“, seien hier Beispiele. Im wirtschaftlichen Bereich werde der künftige Gewerbepark auf dem früheren Militärflughafen Strahlkraft über Gemeinde- und Staatsgrenzen hinweg haben.

In Schwalmtal verlieh Bürgermeister Michael Pesch die Ehrenamtskarte unter anderem an Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Wassong gab offiziell bekannt, dass der angekündigte Vertrag zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) und der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt zur Erschließung und Vermarktung des Geländes noch in diesem Monat unterschrieben werden soll – ein echter Meilenstein. Grenzen seien 2018 aber auch überschritten worden. Auf nationaler und internationaler Ebene durch Populisten, die in vielen Gesellschaften Vorurteile, Misstrauen und Berührungsängste säen, so der Bürgermeister. Auf lokaler Ebene seien im Zusammenhang mit den Verzögerungen beim Ausbau der Poststraße, für die sich Wassong entschuldigte, und in der Diskussion zur Zukunft der Bäderlandschaft viele Wortbeiträge in den sozialen Medien und auf anderer Ebene „verletzend und übergriffig“ gewesen, so Wassong. Sein Appell: „Lassen Sie uns sachlich bleiben. Und lassen Sie uns nicht übereinander, sondern miteinander reden.“



(bigi) Beim diesjährigen Neujahrsempfang in der Achim-Besgen-Halle in Waldniel betonte Bürgermeister Michael Pesch (CDU) die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und dem Rat sowie der Verwaltung. Dies sei eine Stärke der Gemeinde. „Starke Unternehmen sichern Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort, sie bringen den Städten und Gemeinden die lebenswichtigen Steuereinnahmen“, sagte der Bürgermeister. Dank der guten Wirtschaftslage gehe es auch in Schwalmtal aufwärts. Aber auch die Konsolidierungsmaßnahmen für den Schwalmtaler Haushalt trügen Früchte. Doch weiterhin müssten neue Erträge generiert werden, um von konjunkturellen Veränderungen unabhängig zu sein. Schwalmtal setzt dabei auf den Ausbau von Windenergieanlagen, ein neues Ärztezentrum, die Attraktivität der Glasfaserversorgung und der Bildungseinrichtungen. Für die Schulen soll ein Planungsbüro ein Medienkonzept entwickeln, um die digitale Ausstattung der Schulen festzulegen.

„Wir müssen die Nase vorn haben, was Erfindungen und Entdeckungen angeht. Wir sind darauf angewiesen, jedes Talent zu finden und zu fördern“, so Pesch in seiner Ansprache. Darum müsse alles dafür getan werden, ein günstiges Lernumfeld zu schaffen und frühzeitig Kinder zu fördern. Bildungsangebote seien ein Standortfaktor für Deutschland, aber auch für jede einzelne Gemeinde. Die Janusz-Korczak Realschule soll 2019 einen vergrößerten Verwaltungs- und Lehrerbereich erhalten. Pesch deutete an, dass ein weiterer Anbau folgen solle, wenn zwei zusätzliche Klassenräume und ein Inklusions- und Mehrzweckraum geschaffen werden müssten. Die Gemeinschaftsgrundschule Waldniel wird erweitert, gefolgt von einer neuen Mensa in 2020. Der Gebäudezustandsbericht listet weitere Modernisierungsmaßnahmen für die Schulgebäude auf. Außerdem sollen weitere Kindergartenplätze für Kinder über drei Jahren geschaffen werden.

Die große Nachfrage nach Grundstücken soll durch die Entwicklung des vierten Abschnitts des Baugebietes „Zum Burghof“ künftig bedient werden. Die Vermarktung dieser Grundstücke soll im Frühjahr 2020 beginnen. Um die Attraktivität der Region weiter zu steigern, sollen auch die Radwege saniert werden sowie beispielsweise an der Renneperstraße neu entstehen. Pesch wiederholte seine Forderung an den Kreis Viersen, eine neue Rettungswache an der Nordtangente zu priorisieren und nicht von Waldniel nach Mackenstein zu verlegen.