Vandalismus in Viersen : Bäume am Busbahnhof vermutlich mit Axt beschädigt

Viersen Einer der beschädigten Bäume ist nach Angaben eines Sprechers der Stadt Viersen nicht mehr zu retten. Die Stadt hat Strafanzeige erstattet und bittet um Zeugenhinweise.

Einem Mitarbeiter der Stadt sind am Dienstag teils schwere Schäden an drei Bäumen in dem zwischen Busbahnhof und Städtischer Galerie gelegenen Park in Viersen aufgefallen. „Zugefügt wurden diese offenbar mit einer größeren Axt“, berichtete Stadtsprecher Frank Schliffke am Mittwoch. „Einer der Bäume ist so stark beschädigt, dass er nicht mehr zu retten ist.“ Die Stadt habe Strafanzeige gestellt, „die Polizei ermittelt“.