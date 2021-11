Bildung in Viersen : Das Clara-Schumann-Gymnasium in Viersen-Dülken

650 Schüler besuchen das Clara-Schumann-Gymnasium an der Brandenburger Straße in Viersen-Dülken. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Dülken Viertklässler und ihre Eltern stehen in diesen Tagen vor der spannenden Frage: Welche weiterführende Schule soll es denn werden? Wir stellen Viersens Schulen im kurzen Steckbrief vor.

■ MINT: Als zertifizierte MINT-freundliche Schule bieten wir besondere Angebote in den Bereichen Naturwissenschaft, Informatik, Mathematik und Technik (z.B. Robotik-AG, Bienen-AG, Leistungskurse in allen Naturwissenschaften und Informatik).

Besonderheiten der Schule Ihr Kind kann je nach Bedarf in unserer „flexiblen Nachmittagsbetreuung“ im Anschluss an den Unterricht bis 15.30 Uhr betreut werden.

Auf was ist der Schulleiter besonders stolz? Unsere Schule ist durch ein offenherziges Miteinander zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern geprägt. Wir arbeiten und lernen gerne an unserer Schule. Eltern sind uns ein wichtiger Gesprächspartner. In einem sehr engagierten Kollegium können wir durch eine gute Arbeits- und Lernatmosphäre überzeugen, in der jeder mit seinen Stärken und Schwächen im Mittelpunkt steht. Es ist uns wichtig, dass Schülerinnen und Schüler neben den Fächern auch lernen, sich in der Berufs- oder Studienwelt zurechtzufinden.