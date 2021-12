Jubiläum in Dülken : Silberner Meisterbrief für Zweiradmechaniker Mangold

Jubiläum in Dülken

Dülken Seinen Meister als Zweiradmechaniker machte Alexander Mangold mit Anfang 40, gerade einmal neun Monate nach der Gesellenprüfung. 25 Jahre ist das jetzt her.

Noch ungewöhnlicher als der späte Zeitpunkt seiner Meisterprüfung ist, dass Alexander Mangold nie eine Ausbildung als Zweiradmechaniker absolviert hat. Er hatte Industriekaufmann gelernt, sich dann zum Sozialversicherungs-Fachangestellten qualifiziert und war Abteilungsleiter bei einer Krankenkasse. Daneben hatte er bereits seit 1984 einen Zweiradhandel mit Werkstatt angemeldet, in dem er samstags arbeitete. „Das wurde als Ausbildungszeit anerkannt“, erinnert sich Mangold. Er bestand die Gesellenprüfung, kündigte seinen Job bei der Krankenkasse, schloss den Meisterkurs in Ganztagesform an und machte sein Hobby zum Beruf.