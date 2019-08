Treffpunkt in Viersen : Offenes Vorderhaus in der Königsburg

Süchteln An jedem ersten Mittwoch im Monat lädt ein ehrenamtliches Team zum geselligen Abend in der Vorburg ein.

Die ersten Aufschläge waren gut, am Mittwoch, 7. August, geht es weiter: Die Rede ist vom Offenen Vorderhaus der Königsburg in Süchteln. An jedem ersten Mittwoch im Monat öffnet die Königsburg an der Hochstraße 13 von 18 bis 22 Uhr die Türen ihres Vorderhauses und lädt Gäste zu einem geselligen Abend ein.