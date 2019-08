Viersen : Wettkampf der dröhnenden Traktoren

Röhrende Motoren und sogar Flammen, die aus einem der Traktoren kommen – so war das Tractor-Pulling in Viersen-Bistard. RP-Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Am Wochenende fand die zehnte Auflage des Tractor-Pulling in Viersen-Bistard statt. Vor allem Familien mit Kindern nutzten die Veranstaltung für einen Besuch. Die Veranstalter wiegeln beim Thema Umweltverschmutzung ab.

Zum zehnten Mal fand in diesem Jahr das Tractor-Pulling statt, zum zweiten Mal in Folge auf der Wiese in Viersen-Bistard. Der Regen machte den Veranstaltern am Samstag zu schaffen. Die Bahn war zu nass, auch eine Plane konnte das Wasser nicht ganz abhalten. Deshalb startete das Pulling am Samstag etwas später als geplant. „Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern darum, den Bremswagen so weit wie möglich zu ziehen“, erklärte Görtz. Es gibt verschiedene Klassen im Tractor-Pulling, ab einer bestimmten Metermarke spricht man von einem „Full pull“.