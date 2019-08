Kreis Viersen : Naturpark als Touristen-Magnet

Kreis Viersen Der Naturpark Schwalm-Nette hat sich seit 1965 zu einer wichtigen Freizeitregion entwickelt: Statt 67 Terminen zu Beginn gibt es heute pro Jahr bis zu 300 Veranstaltungen — vom After-Work- bis zum Waldradeln.

Baden im Wald statt in der Wanne, geführte Radtouren zur Entspannung nach der Arbeit oder Angebote für Singles – das sind einige Veranstaltungen, mit denen der Naturpark Schwalm-Nette in seinem aktuellen Programm Trends aufgreift. Insgesamt 10.000 Wanderungen, Führungen, Workshops und Ferienangebote konnten Interessierte seit der Gründung 1965 nutzen – eine Zahl, auf die Naturpark-Geschäftsführer Michael Puschmann stolz ist: „Ich kenne keinen anderen Naturpark in Nordrhein-Westfalen, der regelmäßig derart aktiv ist.“ Im bundesweiten Vergleich gehöre man mit dem breiten Angebot zu den führenden Naturparks und wolle es auch mit den nächsten 10.000 Veranstaltungen bleiben.