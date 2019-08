Hingucker in Brüggen-Lüttelbracht : Garagentor zeigt den ersten Traktor und den letzten Bullen

Es könnte eine Fotografie sein: So realistisch hat Frank Bosch das breite Tor von Familie Terporten in Brüggen-Lüttelbracht bemalt. RP-Foto: J. Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Elisabeth und Heinz-Willi Terporten führten eine Bullenmast in Brüggen-Lüttelbracht. Daran erinnert jetzt ihr Tor. Frank Bosch aus Krefeld hat es bemalt.

„Die Vorgabe war, einen Traktor und einen Bullen auf das Tor zum Hof zu bringen. Die Hintergrundgestaltung war meine Idee“, sagt Bosch. Er lässt die Verklinkerung der Wände in die Gestaltung einfließen. Und das alte Metalltor an der Seite sieht nun aus wie ein rustikales Holztor. Sein Auftraggeber Heinz-Willi Terporten und dessen Frau Elisabeth sind begeistert. Kurzfristig fiel die Entscheidung, auch Hund Timmy mit auf das Bild zu nehmen. „Ich habe den richtigen erwischt, besser geht es nicht“, lobt Heinz-Willi Terporten.

Bis vor ein paar Jahren hatte die Familie Terporten eine Bullenmast. Beide wollten an diese Zeit erinnern. „Das ist unser erster Traktor von 1962 und der letzte Bulle von 2012“, sagt Terporten. Diese Zeit sei prägend für die Familie gewesen, der ganze Lebensinhalt. Und auch wenn jetzt der alte Kuhstall ein schmuckes Wohnzimmer ist, soll man doch von außen schon erkennen, warum es den Hof in Lüttelbracht gibt. „Wenn man jetzt vorbeifährt, ist mit einem Blick die Verbindung hergestellt“, sagt das Ehepaar. Lange habe es diesen Wunsch gehabt.

Der Autodidakt hat sich für das Tor von Heinz-Willi Terporten Urlaub genommen und sieben Tage lang rund zehn Stunden gemalt. Zwischendurch radelte seine Frau aus Krefeld zu ihm. „Sie steht hinter mir und weiß, dass ich mich damit verwirklichen kann. Wenn ich einen Van Gogh male, kann ich mich und meine Ideen nicht so einbringen, wie ich das möchte. Am liebsten ist mir, wenn der Kunde eine besondere Vorstellung hat, wo ich aber noch gestalten kann“, so Bosch. Seit 1991 bemalt er nebenberuflich Garagentore und Hauswände. 1992 war er das erste Mal im Fernsehen, 1994 im ZDF-Fernsehgarten. Die Kunst soll ein Hobby bleiben. Etwa acht bis 15 Aufträge erledigt Bosch im Jahr. „Die Menschen drücken sich über die bemalte Fläche aus, es ist ein gestalterisches Element am Haus, wie Blumen“, meint Bosch.