Schwalmtal : Ein Schiedsmann nimmt Abschied

Schwalmtal Karl Heinrich Hänseroth war 15 Jahre Schiedsmann in Schwalmtal-Waldniel. Seine Bedingungen für die Übernahme der Aufgabe: Er wollte die Streithähne nie im eigenen Heim haben. Nicht nur das hat funktioniert.

„Noch mehr Fälle hatte ich, in denen es bei einer Vorbesprechung schon zu einer Einigung gekommen ist. Da kann man anders mit den Leuten reden“, sagt der 74-Jährige. Hänseroth war früher als Schöffe am Amts- und Landgericht tätig. Der Schwalmtaler Gemeinderat wählte ihn, nachdem Altbürgermeister Hans-Josef Lohmanns ihn gefragt hatte, ob er sich das Amt des Schiedsmanns für sich vorstellen könne. Dann folgte die Vereidigung durch den Amtsgerichtsdirektor in Viersen.

Warum er das Amt übernommen hat: „Ich habe das hauptsächlich gemacht, um Streitigkeiten auf dem kleinen Weg zu regeln. Bei Gericht gibt es oft ein Urteil, mit dem mindestens einer nicht einverstanden ist.“ Bei der Verhandlung beim Schiedsmann können die Menschen an einem Kompromiss mitwirken. Er lässt die Kontrahenten ausreden, greift nicht sofort ein, wenn es verbal heftiger wird. Er hört sich an, was die Parteien zu sagen haben. „Man hört dabei meist schon, wo ein Kompromiss möglich ist und was hinter einem Streit steckt.“ Die Streithähne seien dann meist beide zufrieden, wenn ein Ergebnis zustande komme, so seine Erfahrung. Der Vergleich wird dann protokolliert, jeder unterschreibt.