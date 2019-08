Kreis Viersen : Botulinum-Gifte verursachen Entensterben in Niers

Botulinum-Gifte verursachen Entensterben in Niers

Vor allem in ruhigen Gewässern können sich jetzt im Sommer Botulinum-Gifte bilden, die für Wasservögel gefährlich sind. Foto: dpa, rhi htf

Kreis Viersen Die Bergungs- und Rettungsaktion für die Wasservögel an der Niers wird fortgesetzt. Bisher wurden mehr als 30 tote Enten geborgen.

Nach der bisherigen Untersuchung der toten Vögel geht das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper in Krefeld davon aus, dass die Tiere an Botulismus sterben. „Es liegt nahe, weil jedes Jahr in den Sommermonaten zuhauf Wasservögel daran sterben“, sagt Barbara Heun-Münch, Geschäftsbereichsleiterin Tiergesundheit beim Veterinäruntersuchungsamt. Die toten Enten hätten Ödeme auf, die auf das Nervengift hinweisen. „Ein Nachweis des Giftes im Körper wäre zu teuer, aber einen Virusinfekt wie Vogelgrippe haben wir ausgeschlossen“, sagt Heun-Münch.