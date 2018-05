Kreis Viersen/Gladbach: Straße von Viersen nach Gladbach wird gesperrt

Kreis Viersen/Gladbach Die Viersener Straße wird am Samstag, 26. Mai, zwischen Parkstraße und Marienburger Straße ab 7 Uhr für den Verkehr gesperrt. Dies wird voraussichtlich bis 17 Uhr dauern. Anwohner in diesem Bereich sind davon ausgenommen. Dies teilt die Stadt Mönchengladbach mit.

Die Sperrung kontrollieren mitarbeiter von Ordnungsamt und Polizei sowie Verkehrshelfer, die an den Zufahrtsstraßen postiert sind. Die Stadt empfiehlt, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren.

Warum die Straße gesperrt wird: Das Maria-Hilf-Krankenhaus zieht zum neuen Standort Franziskushaus an der Viersener Straße. Am Samstag, 26. Mai, werden die Patienten, die im Krankenhaus Maria Hilf behandelt werden, umziehen. Um den Transport möglichst schonend und geordnet zu gestalten, wird die Straße gesperrt. Die Patienten-Verlegung haben Klinikleitung gemeinsam mit dem Rettungsdienst der Stadt Mönchengladbach, der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, Hilfsorganisationen und überörtlichen Kräften detailliert geplant. Um 7.30 Uhr werden die ersten Patienten transportiert; dabei sind insgesamt rund 165 Helfer im Einsatz: rund 50 Feuerwehrleute und 115 Kräfte Hilfsorganisationen (115 Kräfte). Für die Transporte werden etwa 16 Rettungstransportwagen (RTW), vier Intensiv-RTW, ein Schwerlast-RTW, 16 Krankentransporter, ein Kleinbus und ein Bus der NEW eingesetzt.