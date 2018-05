Viersen: CDU: Stadt soll Kauf von altem Hotel prüfen

Die Bauarbeiten an dem ehemaligen Hotel an der Großen Bruchstraße ruhen seit Monaten, ein Käufer findet sich ebenfalls nicht. Foto: Jana Bauch

Viersen Das Grundstück des ehemaligen "Hotel Wesu" sei ein Hemmschuh für die Entwicklung des Stadtquartiers

Es ist schon viele Jahre her, dass die letzten Gäste im "Hotel Wesu" an der Kreuzung Freiheitsstraße/Große Bruchstraße nächtigten. "Das Gebäude, das an dieser Schlüsselstelle liegt, liegt seit Jahren brach, die Baustelle ruht offensichtlich, das Areal steht zum Verkauf", sagt Anne Kolanus, Vorsitzendes CDU-Bezirks Alt-Viersen. "Das Grundstück hat eine Schlüsselfunktion für Viersen, da es am Entree in die Südstadt an markanter Stelle im Stadtgebiet liegt. Leider hat es die Verwaltung bisher versäumt, durch entschlossenes Handeln eine Verbesserung der mehr als unbefriedigenden bestehenden Lage herbeizuführen", kritisiert Kolanus.