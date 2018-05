Viersen: Viersen hält an Alkoholverbot-Zone fest

Seit 20. Januar ist das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit an mehreren Stellen im Stadtgebiet verboten. Foto: Jana Bauch

Viersen Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat die Duisburger Verbotszone als rechtswidrig eingestuft. Auswirkungen auf Viersen soll das Urteil aber nicht haben, kündigt Ordnungsdezernent Norbert Dahmen an. Die Zone sei ein Erfolg

Viersens Stadtverwaltung hält an der rechtlich umstrittenen Alkoholverbot-Zone in der Innenstadt fest - auch wenn das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Dienstag eine Alkoholverbot-Zone in der Duisburger Fußgängerzone als rechtswidrig einstufte.

"Eine ausdrückliche Gesetzesgrundlage für Alkoholverbot-Zonen gibt es zwar nicht", räumt Viersens Ordnungsdezernent Norbert Dahmen ein. "Allerdings sind die Zonen in Viersen und Duisburg nicht miteinander vergleichbar." Während die Stadt Duisburg die Alkoholverbotszone über eine bußgeldbewehrte ordnungsbehördliche Verordnung durchsetzte, hat die Stadt Viersen die Alkoholverbot-Zone durch eine Allgemeinverfügung geregelt. "Ein Bußgeld wird da nur fällig, wenn die Betroffenen mehrfach täglich gegen das Alkoholverbot verstoßen", erklärt Dahmen. Der Stadt gehe es um eine Verhaltensänderung. "Deshalb gehen bei der Streife des Ordnungsdienstes in dem Bereich auch Mitarbeiter der Drogenberatung mit."

Was das Gericht zur Zone in Duisburg sagt

Seit Ende Januar weisen 16 Schilder in der Viersener Innenstadt auf die Verbotszonen hin, in denen Alkoholkonsum nicht erlaubt ist. Dazu gehören unter anderem der Lyzeumsgarten und die Parks parallel zur Fußgängerzone. "Anwohner hatten sich in den vergangenen Jahren massiv beschwert", berichtet Dahmen. "Nahezu täglich war der Rettungswagen draußen, weil es zu Schlägereien gekommen ist von Menschen, die durch den Alkohol enthemmt wurden." Zudem hätten die Menschen, die sich dort zum Trinken trafen, ihre Notdurft zum Teil in angrenzenden Privatgärten verrichtet. "Wir haben deshalb eine Dornenhecke gepflanzt, um zu verhindern, dass die Menschen durch den Zaun in anderleuts Gärten urinieren", berichtet Abteilungsleiter Thomas Biener. "Ergebnis: Die 3000 Euro teure Hecke, die aus unserem Etat finanziert wurde, wurde niedergetrampelt."