Sportlerehrung Niederkrüchten : SSV Niederkrüchten kämpft mit Mitgliedsaustritten

Niederkrüchten Der Stadtsportverband Niederkrüchten stellt Wahlen und Pläne für 2020 vor.

Klaudia Schleuter wies auf die freigegebenen Mittel in Höhe von 300 Millionen Euro des Landes NRW hin, die den Vereinen zur Renovierung vereinseigener und angepachteter Sportstätten zur Verfügung steht. An der Verteilung der Fördermittel soll auch der GSV Niederkrüchten in seiner Gemeinde beteiligt werden. Der Sportinformationstag für Grundschulkinder „Kids in Action“ soll auch 2020 wieder stattfinden.