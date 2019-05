Viersen : Die Young-Talents-Tortenmacherinnen

Süßes Meisterwerk für den Young-Talents-Sieger am Samstag in der Festhalle: Zum zweiten Mal will die 15-jährige Carlotta Piest in diesem Jahr gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Freundin Klara Brandt eine Motivtorte für die Gewinner des Nachwuchs-Bandwettbewerbs backen.

Durch das Kooperationsprojekt „Textheldinnen“ der Rheinischen Post war Otto Strutz von der Viersener Jugendeinrichtung Hubert-Vootz-Haus 2018 auf Carlotta und ihre Freundin Martha Sechner aufmerksam geworden. Die beiden Hobby-Bäckerinnen aus Düsseldorf begeisterten Strutz mit ihren kreativen Torten sofort. Der Mitveranstalter des Young-Talents-Contests kam daraufhin auf die Idee, die beiden zu bitte, einen Kuchen für die Gewinner des Wettbewerbs zu backen. Bereits in den Jahren zuvor wurden Kuchen an die Sieger überreicht, an denen sich die beiden Mädchen orientieren konnten. „Ich war so begeistert und finde es so großartig, was diese beiden jungen Mädchen auf die Beine gestellt haben“, sagt Strutz. 2018 konnte die Motivtorte in Form von zwei Trommeln und einem Pokal nicht nur die Gewinner auf der Bühne sondern alle Beteiligten begeistern. Weil Martha derzeit im Ausland ist, hilft diesmal Carlottas Freundin Carla bei den Vorbereitungen. Mehrere Stunden standen die beiden an zwei Tagen vor dem Backofen. Aus Zeitgründen können sie den Kuchen am Samstag nicht selbst überreichen, aber: „Wir haben keine Mühen gespart und schicken extra einen Fahrer um den Kuchen abzuholen“, erklärt Strutz. Carlotta und Klara backen schon seit knapp drei Jahren große, mehrstöckige Torten für Feiern, Konfirmationen und Geburtstage. Ihre Inspiration holen sie sich vor allem im Internet und im Fernsehen. „In diesem Jahr haben wir uns am Festival Eier mit Speck orientiert“; verrät Piest. Das Torten backen wollen die beiden Düsseldorferinnen trotzdem vorerst nur hobbymäßig betreiben. Mit Zitronen- und Schokoladengeschmack möchten sie die Sieger von ihrer zweistöckigen Torte überzeugen. Wenn die Mädchen im nächsten Jahr genug Zeit haben, würden sie den Young-Talents-Wettbewerb gerne erneut mit einem leckeren Meisterwerk unterstützen.