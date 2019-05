Süchteln : Krankenpfleger stellen ihren Beruf vor — früher und heute

Betten machen, Verbände wechseln, Medikamente geben – nur das tun Gesundheits- und Krankenpfleger? Weit gefehlt! Den internationalen Tag der Pflege haben die Schüler der Krankenpflegeschule am Süchtelner St.-Irmgardis-Krankenhaus dazu genutzt, ihren Beruf vorzustellen.

„Unsere rund 180 Pflegenden sind in einem Berufsfeld tätig, das abwechslungsreicher, vielfältiger und anspruchsvoller ist, als viele sich das vorstellen“, sagt Pflegedirektorin Britta Gruhn. „Umso passender war es, den Tag der Pflege dafür zu nutzen.“ Am Aktionstag erhielten die Besucher auch Einblicke in eine historische Ausstellung zur Krankenpflege. „Auch die Wichtigkeit des Berufs haben die Schülerinnen und Schüler sehr anschaulich dargestellt“, sagt Schulleiterin Ilona Thelen. „Pflegende stellen die größte Berufsgruppe im Krankenhaus dar – sie leisten einen enorm wichtigen Beitrag und das verdient unser aller Hochachtung“, betont Geschäftsführer Conrad Middendorf.