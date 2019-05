Schwalmtal Von Donnerstag, 15 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, sind Unbekannte in die Postfiliale auf dem Hühnerkamp in Waldniel eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und öffneten gewaltsam mehrere Schubladen.

Noch ist unklar, was gestohlen wurde. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Viersen unter Ruf 02162 3770.