Radtour : Kirchen mit dem Rad erkunden

Der GdG-Rat zur Klausur in Dillborn am 16. März. Foto: GdG-Rat Brüggen

Brüggen/Niederkrüchten Am 26. Mai lädt die Gemeinschaft der Gemeinden Brüggen–Niederkrüchten zur Tour.

Der Rat der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Brüggen–Niederkrüchten lädt ein zu einer Fahrradtour am Sonntag, 26. Mai, ab 14 Uhr. Bei der Tour werden Kirchen und Kapellen in den Gemeinden besucht – sie führt über insgesamt sechs Gotteshäuser, die näher Teilnehmer näher kennenlernen können: St. Peter Born, St. Mariä Himmelfahrt Bracht, St. Nikolaus Brüggen, St. Laurentius Elmpt, St. Bartholomäus Niederkrüchten und St. Martin Oberkrüchten.

In jeder der Kirchen oder Kapellen gibt es eine kleine Führung. Zum geselligen Abschluss wird für 18 Uhr auf dem Nikolausplatz in Brüggen zu Getränken und einem kleinen Imbiss eingeladen. „Wir machen uns auf den Weg!‘“ lautet das Motto. „Und zwar nicht nur, um in der GdG für die Zukunft gerüstet zu sein, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Zusammen auf dem Weg zu sein, bedarf der Kenntnis von Menschen und Orten“, heißt es vom Rat des GdG zur Tour.