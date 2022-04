Engagement in Schwalmtal : Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule in Waldniel wird attraktiver

Schwalmtal Wie der triste Asphalt am großen Hof der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel belebt werden soll. Nach den Osterferien soll alles fertig sein.

Der große Pausenhof an der Gemeinschaftsgrundschule, der sich vom Schulgebäude bis zur OGS und Mensa erstreckt, wird neu gestaltet. Der hintere Bereich am Hang wird in eine grünes Klassenzimmer umgewandelt; außerdem wird auf einer Fläche von rund 1200 Quadratmetern ein neuer Sinnesparcours angelegt. „Wir sind dankbar, dass wir das Vorhaben jetzt starten können“, sagt Andre Bohnen, Vorsitzender des Fördervereins. Am ersten Montag in den Osterferien soll eine örtliche Fachfirma mit dem Vorhaben beginnen. „Nach den Osterferien soll alles fertig sein“, sagt die zweite Vorsitzende Tina Lehnen.