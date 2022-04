Einbruch am Wochenende : 47 Tablets aus Vorster Grundschule gestohlen

Einbruch am Wochenende

Vorst Für die Kinder und auch Lehrer der Gemeinschaftsgrundschule Vorst am Amselweg ist es ein herber Verlust: 47 Tablets der Marke Apple wurden zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, gestohlen. „Hierdurch entstand ein finanzieller Schaden in fünfstelliger Höhe“, berichtet die Polizei.

Doch nicht nur der finanzielle Schaden ist groß, wie Schulleiterin Schahla Marandi-Jansen auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. „Die Geräte wurden bei uns täglich genutzt, es gibt einen Zeitplan, in dem die Lehrer die I-Pads reservieren können.“ Und davon sei rege Gebrauch gemacht worden. Zu Übungszwecken seien die Tablets genutzt worden, zudem hätten die Kinder beispielsweise die Bedeutung von Fachwörtern darin gespeichert, und für den Englischunterricht gibt es spezielle Apps, die die Aufgaben in den klassischen Schulbüchern ergänzen. „Der Umgang mit den Geräten ist für die Kinder zum Alltag geworden“, sagt Marandi-Jansen. Das falle nun, da die Geräte plötzlich nicht mehr da seien, besonders auf, sagt die Schulleiterin.

Laut Polizei haben sich der oder die Täter in einer der beiden Nächte zu Samstag oder Sonntag vermutlich durch das Hebeln an mehreren Fenstern Zugang zu den Räumlichkeiten der Schule verschafft. „Hier öffneten sie offenbar gezielt einen Schrank, welchem sie den Schlüssel für den Aufbewahrungsort der Tablets entnahmen“, berichtet die Kreispolizeibehörder Viersen weiter. Der Hausmeister bemerkte den Einbruch schließlich am frühen Sonntagmorgen.