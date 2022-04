Gastronomie in Schwalmtal : Wie es mit „Jimmy‘s Burger“ in Waldniel weitergeht

Schwalmtal Die Eröffnung von „Jimmy‘s Burger“ in Schwalmtal-Waldniel hat nicht stattgefunden. Noch nicht, sagt Agim Osman. Was er jetzt plant.

Anwohner und Geschäftsleute an der Markstraße in Schwlamtal-Waldniel haben sich schon gewundert: Am Freitag, 1. April, sollte in den Räumen des früheren Restaurants „Orphelino“ der Nachfolger „Jimmy`s Burger“ eröffnen. Das neue Schild an der Fassade ist bereits montiert – doch mehr ist bisher nicht zu erkennen.

Nachfrage bei Agim Osman, der „Jimmy`s Burger“ zusammen mit seiner Frau eröffnen will: Was machen die Pläne für das neue Lokal? „Ich musste die Eröffnung nochmal verschieben“, erklärt Osman, der früher Chef in „Jimmy‘s Pizzeria“ an der St.-Michael-Straße war. Seinen ursprünglichen Zeitplan habe er leider nicht einhalten können, weil er krank geworden sei und sich jetzt in Behandlung befinde. Einen genauen Eröffnungstermin könne er deswegen derzeit auch noch nicht nennen, erklärte Osman am Freitag. Aber der 36-Jährige bekräftigte, dass er an seinen ursprünglichen Plänen weiter festhalten wolle. Er will bei „Jimmy‘s Burger“ Hamburger in unterschiedlichen Varianten, Fried Chicken und Döner anbieten, das Besondere sei seine Chilli-Cheese-Sauce. Auf den Ausschank von alkoholhaltigen Getränke wolle er verzichten, alle Speisen würden den muslimischen Speise-Vorschriften entsprechen.