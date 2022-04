Brauchtum in Schwalmtal : Abschied und Vorfreude aufs Fest

Schwalmtal Nach zwei Jahren konnte die St.- Michael-Bruderschaft Kirspel-Waldniel jetzt wieder zur Generalversammlung einladen. So war nicht nur der Vorstand teilweise neu zu wählen. Grund zur Freude gab es auch, weil wieder Schützenfest gefeiert wird.

Nach zwei Jahren konnte die St.- Michael-Bruderschaft Kirspel-Waldniel jetzt wieder zur Generalversammlung einladen. Nach 34 Jahren im Amt als Brudermeister der Sektion Naphausen hat Michael Oelers seinen Posten an Burkhard Perlick abgegeben. Auch Roman Hartung verabschiedete sich nach acht Jahren aus dem aktiven Vorstand; er reichte sein Amt an Nicolas Hayk und den neu eingetretenen Ricardo Hölter weiter. Der Vorstand dankte den scheidenden Aktiven „für ihre unzähligen Bemühungen für die Bruderschaft“ und die Mitglieder verabschiedeten beide mit tosendem Applaus. Ihren Nachfolgern wünschte der Vorstand viel Erfolg und Freude an den neuen Aufgaben.

Worauf sich jetzt alle freuen: das Schützenfest in Kirspel. Von 10. bis 13. Juni soll mit König Günter Buffen und seiner Königin Anja in deren Heimatdorf Naphausen gefeiert werden. Gestartet wird mit einer Mottoparty am Freitag, die die Jugendzüge organisieren. Weitere Highlights sind der große Zapfenstreich am Samstag in Naphausen, der Königsball am Abend mit Thommes Rot Weiß sowie Parade und Klompenball am Sonntag. Am Montagabend wird beim Königs-Gala-Ball weitergefeiert. RP