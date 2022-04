Freizeit in Brüggen : DLRG ist interessiert an Badesee-Idee

Brüggen Bürgermeister Frank Gellen verfolgt die Idee eines Strandbads am Dahmensee weiter. Wie sich die Brachter Ortsgruppe der DLRG einbringen könnte.

Baden am Dahmensee ist für die Rettungsschwimmer kein neues Thema. „Vor mehr als 20 Jahren waren wir als Ortsgruppe schon einmal in ersten Gesprächen beteiligt“, erinnerte sich Ortsgruppenleiter Dirk Schmitz. Anfang des Jahres erhielt Schmitz einen Anruf von Bürgermeister Frank Gellen (CDU): Gellen habe unverbindlich gefragt, ob die DLRG-Ortsgruppe sich vorstellen könne, den Rettungswachdienst an einem Badesee der Gemeinde zu übernehmen. „Prinzipiell ist eine DLRG-Ortsgruppe ja nahezu prädestiniert für eine solche Aufgabe“, so Schmitz. Daher habe er dem Bürgermeister durchaus eine Interessenbekundung gegeben – allerdings mit dem Hinweis, dass da noch einiges an Planungen bevorstehen würde.