Niederkrüchten Zusätzliche Sicherungen gegen Einbruchsdiebstahl zahlt sich aus. Wie bei einer Tankstelle in Elmpt. Am Dienstag gegen 3 Uhr versuchten Einbrecher, die Tür dort aufzubrechen.

(hb) Dank einer zusätzlich angebrachten Türsicherung an einer Tankstelle in Elmpt sind Einbrecher gescheitert. Sie ließen laut Polizei von ihrem Vorhaben ab und blieben ohne Beute. Gegen 3 Uhr hatten die Täter am Dienstag versucht, die Tür aufzuhebeln, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen an der Tankstelle an das KK 2 unter der Rufnummer 02162 3770.