Neues Angebot in Schwalmtal-Waldniel : So funktioniert die Impfung im Bus

Sie stellen den neuen Impfbus an der Dülkener Straße vor: der Mediziner Johann Arens, Unternehmer Elmar von der Forst und für die Gemeinde Bernd Gather (v.l.) sowie Gaby Janssen und Iris Lohmann (r.). Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Am Dienstag ab 10 Uhr werden die ersten Patienten des medizinischen Versorgungszentrums Schwalmtal-Waldniel geimpft. Sie gehen nicht in die Praxis, sondern steigen in einen umgebauten Linienbus. Wie der Ablauf geplant ist.