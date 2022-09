Kinderfest in Elmpt : Niederkrüchten feiert mit Kindern

Am Sonntag gab’s das erste Kinderfest in Elmpt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten-Elmpt Der Weltkindertag lag zwar schon ein paar Tage zurück, doch das wird den Hauptadressaten des Kinderfestes in Elmpt am Sonntag egal gewesen sein. Denn für Spaß sind Kinder immer offen. Dennoch wollte die Gemeinde, die das erste Fest dieser Art in Niederkrüchten mit Mitarbeitern ihrer Kitas und dem Kreissportbund organisiert hatte, das Anliegen des Weltkindertages auch bei dem Fest am Rathaus gewürdigt wissen: Kinderrechte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit der Spaß nicht zu kurz kam, waren unter anderem ein Zauberer und der Overhetfelder Kinderkarneval Verein eingeladen, standen ein Konzert und Bungee-Run mit Gützenrath4You auf dem Programm.

RP-Foto: Jörg Knappe

(RP)